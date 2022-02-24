В ВС Южной Кореи выявили свыше 920 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 24 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 921 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и морской пехоты.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 14 943.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 170 016 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 2 499 188.
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