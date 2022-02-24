Сеул, 24 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho Вооружённые силы Республики Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 921 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил и морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 14 943.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 170 016 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 2 499 188.

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