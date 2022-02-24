Сеул, , 08:12 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 170 016 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно опубликованным данным, 169 846 случаев заражения локальные, ещё 170 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 2 499 188.

Известно, что показатель свыше 170 тыс. случаев заражений в сутки в Южной Корее фиксируют второй день подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 82 человека — до 7689 человек. Уровень смертности составил 0,31%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 581 человека.