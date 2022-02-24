Сеул, 24 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 5712 человек. Об этом 24 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 24 февраля уровень первичной вакцинации в стране составил 87,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки получили 3537 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 321 423 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,4%.

«Бустерную» дозу получили 107 067 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 30 853 832 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 170 016 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 2 499 188.

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