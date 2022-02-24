Сеул, 24 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. 23 февраля в Южной Корее одобрили использование вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer для детей в возрасте 5−11 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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По их словам, соответствующее решение было принято принято на основе анализа данных, предоставленных группой экспертов, результатов проверки эффективности и безопасности препарата.

Вакцина Pfizer является двухкомпонентной и вводится с интервалом в три недели. По словам официальных лиц, дети со значительно ослабленным иммунитетом могут получить повторную прививку через четыре недели.

Отмечается, что эффективность вакцины составляет 90,7%. О серьезных побочных эффектах не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 170 016 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 2 499 188.

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