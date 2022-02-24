Москва, 24 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Знают, что президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР 92% жителей России. Осведомлены с подробностями 66% граждан, без подробностей — 26%. Ничего не слышали 8%, приводит данные ВЦИОМ.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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Скорее поддерживают решение президента России о признании независимыми Донецкой и Луганской Народных Республик 73% российских граждан. Скорее не поддерживают 16%. Затруднились ответить 11%.

Поддерживают решение президента РФ о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР 78% участников опроса. Скорее не поддерживают 14% респондентов.

Опрос проведен 22 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, 23 февраля главы Донецкой и Луганской Народных Республик попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии Вооружённых сил Украины.

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