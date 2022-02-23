Москва, 23 февраля 2022, 23:54 — REGNUM Главы Донецкой и Луганской Народных Республик попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, лидеры ДНР и ЛНР от себя лично и от народов республик «еще раз выразили признательность президенту России за признание их государств».
Как сообщало ИА REGNUM, указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин подписал 21 февраля. В указах президент России поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.