Брюссель, 23 февраля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 23 февраля говорится в заявлении ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Так, санкции введены против 351 депутата Государственной думы РФ, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР.

Также ограничительные меры введены против 27 физических и юридических лиц России и в отношении российского государственного долга.

Также России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

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