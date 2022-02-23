Евросоюз официально принял санкции против России за признание ДНР и ЛНР
Брюссель, 23 февраля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 23 февраля говорится в заявлении ЕС.
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Так, санкции введены против 351 депутата Государственной думы РФ, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР.
Также ограничительные меры введены против 27 физических и юридических лиц России и в отношении российского государственного долга.
Также России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.
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