Лондон, 23 февраля 2022, 17:57 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Об этом Джонсон заявил во время выступления в парламенте.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать российские экономические интересы.
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