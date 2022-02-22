Лондон, , 12:24 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать российские экономические интересы. Об этом 22 февраля сообщает телеканал Sky News.

Борис Джонсон Chatham House

«Санкции очень сильно ударят по России и мы сделаем еще больше, если произойдет вторжение … Не сомневайтесь, будет больно: если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности», — заявил Джонсон.

Он добавил, что дополнительные меры против России могут последовать в случае полномасштабного «вторжения» на Украину.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже 22 февраля.

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