Лондон, 22 февраля 2022, 12:24 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать российские экономические интересы. Об этом 22 февраля сообщает телеканал Sky News.
Он добавил, что дополнительные меры против России могут последовать в случае полномасштабного «вторжения» на Украину.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже 22 февраля.
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