Лондон, 23 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Об этом Джонсон заявил во время выступления в парламенте.

Борис Джонсон

«Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи, это будет включать оборонительное вооружение», — сказал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать российские экономические интересы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Читайте также: Джонсон пригрозил России жесткими экономическими санкциями