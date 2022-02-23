Лондон, 23 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в прошлом Соединённое Королевство «пнуло царя Николая I» и сейчас оно «может повторить это».

Парламент Великобритании

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это», — цитирует его агентство PA.

По его словам, президент России Владимир Путин якобы «допустил ту же ошибку, что в своё время император Николай I, пойдя на конфронтацию с Западом без союзников».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР) поддерживает почти три четверти жителей РФ (73%).

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