Москва, 23 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. За беспристрастность в любом кризисе, включая украинский кризис, должен выступать секретариат ООН. Об этом 23 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Как отметил глава МИД РФ, у Генсека ООН Антониу Гутерреша отсутствует реакция на ситуацию вокруг Украины.

«Генсек ООН ни разу не возвысил свой голос по поводу ситуации на Украине и выполнения Минских соглашений», — сказал он.

Кроме того, Лавров указал, что Москва довела до Генсека ООН свою оценку его заявлений по ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что несколько высказываний Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации на востоке Украины являются не соответствующими его статусу.