Москва, , 12:03 — REGNUM Несколько высказываний генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ситуации на востоке Украины являются не соответствующими его статусу. Об этом 23 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

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«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», — сказал он.

Также глава МИД РФ указал, что Москва довела до генсека ООН свою оценку его заявлений по ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что то, что в настоящее время происходит в Донбассе, не является геноцидом.