Саратов, 22 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Саратовской области приняли решение об отмене системы QR-кодов. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Иван Шилов, ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, положительной динамикой по уровню вакцинации населения и значительным уменьшением числа тяжелых случаев заболевания COVID-19 сегодня подписал соответствующее постановление», — написал вице-губернатор 22 февраля в своем телеграм-канале.

Также с 14 марта к штатному режиму работы (без предварительной записи) возвращаются многофункциональные центры «Мои документы», передает «Взгляд-инфо».

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области система допуска по QR-кодам в общественные места начала действовать с 25 октября 2021 года.

Читайте также: Саратовцам с антителами к COVID-19 разрешат посещать общественные места

Читайте также: В Пензенской области разрешили круглосуточную работу учреждениям общепита

Читайте также: В общественном транспорте Татарии отменили систему QR-кодов