Пенза, , 15:23 — REGNUM В Пензенской области до 31 марта включительно продлили действие режима повышенной готовности. При этом ряд ковид-ограничений сняты. Соответствующее постановление подписал 22 февраля губернатор Олег Мельниченко.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Согласно внесенным изменениям, учреждениям общественного питания разрешено работать в любое время. Возобновляется деятельность фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах. Детям разрешено посещать торговые и развлекательные объекты, а также фуд-корты без сопровождения взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 14 февраля возобновили образовательный процесс в школах. Также отменили ограничения на посещение детьми секций, кружков, культурных и спортивных учреждений.

Читайте также: В Пензенской области за сутки после COVID-19 выздоровели 369 пациентов