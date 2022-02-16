Саратов, , 14:00 — REGNUM С 21 февраля для жителей Саратовской области вводятся новые ковид-изменения. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Согласно документу, с 21 февраля при посещении учреждений культуры, общественного питания, фитнес-клубов и других заведений, кроме QR-кода, свидельствующего о вакцинации или перенесенном коронавирусе, при наличии антител к COVID-19 можно будет предъявить цифровой знак, полученный на сайте госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге с 21 февраля со справкой об антителах в организме можно будет посещать мероприятия и общественные места, ранее доступные только обладателям сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19.

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