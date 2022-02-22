Москва, 22 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Пока введенные США санкции против ДНР и ЛНР выглядят крайне несерьезно — скорее, как издевка над мировым сообществом, которое так долго пугали российским вторжением, да и над Украиной, которой Запад обещал поддержку, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкции, которые подписал Джо Байден и те, которые сейчас обсуждают в ЕС, мало на что реально могут повлиять.

Запад и прежде не инвестировал в экономику самопровозглашенных республик и не участвовал в проектах по добыче там полезных ископаемых. Собственно, этому препятствовал и неопределенный статус территорий, и идущие на них военные действия.

Кстати, если быть последовательными и наряду с Западом считать эти территории частью Украины, получается, что санкции вводятся против Украины.

Во всяком случае, под них вполне могут быть подведены такие украинские олигархи, как Ринат Ахметов, сохраняющий номинальный контроль над частью активов на Донбассе.

Впрочем, можно рассматривать подписанный Байденом закон и как факт признания ДНР и ЛНР со стороны США — ведь нельзя же ввести санкции против того, чье существование ты не признаешь.

А заодно и как снятие с России обвинений во вторжении на Украину — ведь против нее фактически санкции не вводятся, если только США не рассматривает самопровозглашенные республики как часть России.

В общем, украинскому МИДу стоит попросить у Вашингтона разъяснений, как им теперь относиться к территории, которую они по-прежнему считают своей.

Конечно, на этом последствия признания ДНР и ЛНР не будут исчерпаны, наверняка республиканцы в Конгрессе потребуют самых жестоких кар для России. Но пока ситуация выглядит комично.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля президент США Джо Байден ввёл санкции против Донецкой и Луганской Народных Республик после признания их суверенитета Россией.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Читайте также: Байден подписал указ о санкциях против ДНР и ЛНР