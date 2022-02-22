Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Президент США Джо Байден ввёл санкции против Донецкой и Луганской Народных Республик после признания их суверенитета Россией. Текст подписанного им указа распространила пресс-служба Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Указом вводится запрет на новые инвестиции в республики Донбасса со стороны физических и юридических лиц США. Также запрещено ввозить на американскую территорию «прямо или косвенно» любые товары, услуги или технологии из ДНР и ЛНР, а также поставлять их в республики.

Администрация США сможет вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в республиках Донбасса, а также тех, кто руководит работающими там организациями. В случае включения этих лиц в чёрный список их американские активы заморозят, а гражданам и компаниям в США запретят с ними работать.

Байден, как отмечено в тексте указа, счёл, что признание Россией республик Донбасса противоречит обязательствам Москвы «в рамках Минских соглашений» и усиливает угрозу для мира, стабильности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того подчёркивается, что решение президента России Владимира Путина «представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике» США.

Как сообщало ИА REGNUM, о признании суверенитета ДНР и ЛНР Путин объявил 21 февраля. С лидерами республик президент РФ подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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