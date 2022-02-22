Киев, 22 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Международное сообщество должно незамедлительно и эффективно отреагировать на признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. С таким заявлением выступила бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

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«То, что произошло сегодня на Украине, — это удар, нанесённый по всему демократическому, цивилизованному миру. Либо мир немедленно и жёстко отреагирует и остановит эту агрессию, либо это будет приговором всей системе европейской и мировой безопасности, приговором существующему международному порядку. Проигрывают все», — подчеркнул политик.

По её словам, сегодня, как никогда, нужен «реальный, сильный и результативный международный ответ, потому что очередная имитация наказания оккупантов будет похожа на коллективную недееспособность».

Признание Россией независимости ЛНР и ДНР Тимшенко назвала «циничным нарушением фундаментальных норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и Будапештского меморандума».

«Это фактически открытое объявление войны независимому, европейскому, мирному государству. Это легализация международного вандализма», — уверена лидер партии.

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Тимошенко призвала «весь демократический, цивилизованный мир мобилизоваться» и «доказать действиями», что его гарантии являются подлинными и обеспечат возвращение Украине территориальной целостности и мира. Политик также обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения» независимости Украины.

«Я хочу чётко заявить — подобные безумные решения не изменили главного: Донбасс — это Украина и Крым — это Украина. Мы будем бороться за нашу Соборную Украину всеми доступными средствами», — пообещала политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик Донбасса. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина никому не отдаст свои территории и будет верна дипломатическому и мирному пути урегулирования.