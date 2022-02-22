Киев, , 05:05 — REGNUM Россия, признав независимость Луганской и Донецкой народных республик, якобы нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Киеве добавили, что Россия якобы таким образом нарушила международное право, а также Устав ООН. МИД Украины указывает, что киевские власти пытаются задействовать все дипломатические способы, чтобы не допустить военного конфликта с Москвой. Тем не менее Киев призывает западные страны немедленно ввести «болезненные санкции» против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина не отдаст никому свои территории. Он также заявил, что Киев поддержат и зарубежные партнеры, чтобы отстоять суверенитет Украины.

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