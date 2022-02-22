Киев, , 04:40 — REGNUM Заявление о том, что Украина никому не отдаст свои территории и будет верна дипломатическому и мирному пути урегулирования, сделал в своём обращении к народу украинский лидер Владимир Зеленский. Трансляция заявления шла 22 февраля на телеканале «Рада».

Владимир Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: Россия признает Донбасс — трансляция»

"Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены», — с такими словами обратился президент Украины к своим согражданам, комментируя решение России о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

В начале своей речи Зеленский отметил, что у него нет времени на длинные лекции по истории, он намерен говорить не о прошлом, а о реалиях сегодняшнего дня. Далее украинский лидер заявил, что Украина останется в её международно признанных на текущий момент границах, невзирая на какие-либо действия или заявления России.

Кроме того, Зеленский заверил, что Украина не поддастся ни на какие провокации, а её границы надёжно защищены, создана система территориальной обороны, и есть поддержка со стороны зарубежных партнёров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины обещал выступить с обращением к народу.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский пообещал выступить с обращением к народу