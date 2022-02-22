Москва, 22 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Обострение политической ситуации вокруг Украины влияет на стоимость нефти. Баррель нефти может подорожать больше чем на $15, однако при нормализации ситуации рост цен может остановиться, полагает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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По его словам, геополитическая премия сойдёт на нет, если ситуация будет развиваться по самому спокойному сценарию. Это означает отсутствие дальнейшей эскалации, минимальные санкции, не затрагивающие нефтегазовой сектор, а также замораживание конфликта на востоке Украины.

«Вероятно, геополитическая премия в цене на нефть сейчас составляет порядка $15 за баррель», — сказал Маринченко ТАСС.

На фоне сообщений об эскалации ситуации вокруг Украины стоимость нефти Brent увеличивается несколько дней подряд. 22 февраля цена подросла выше $99 за баррель.

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По словам эксперта, если ситуация обострится, а экспорт российской нефти окажется под санкциями, цена может превысить $100 за баррель, причём значительно. Это даже грозит возможным энергетическим кризисом.

Более 10% нефти на мировом рынке — из России, и замены для неё сейчас нет, пояснил Маринченко.

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