Москва, , 12:06 — REGNUM Сегодня, 22 февраля, из-за обострения ситуации на границе с Украиной и признании Россией независимости ДНР и ДНР мировые цены на нефть ускорили рост, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

На торгах на Лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле 2022 года взлетела сразу на 4,05%, до $99,21 за баррель. Это произошло впервые с 18 сентября 2014 года.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 4,66%, до $94,44 за баррель. Эксперты не исключают рост на нефть Brent до уровня $100 за баррель.

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