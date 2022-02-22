Москва, 22 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля. Решение принято единогласно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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"Договоры вступают в силу в тот же день после его опубликования», — уточнил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Соответствующую поправку поддержали парламентарии при обсуждении инициатив.

Таким образом, Госдума закрепила признание независимости республик.

Договоры подтверждают курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР, налаживание масштабного, многоуровневого взаимодействия.

Договоры, подписанные 21 февраля 2022 года в Москве, заключаются на десять лет и предусматривают автоматическое продление на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

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«Могут быть санкции, могут быть непростые для нас ситуации, но мы готовы к разрешению любых вопросов и точек напряжения», — подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).