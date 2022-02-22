Москва, , 12:54 — REGNUM Своим решением признать независимость ЛНР и ДНР президент РФ Владимир Путин остановил войну. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Вчерашним решением наш президент остановил войну, бойню», — сказал Володин.

Он напомнил, что Госдумы выступила с обращением к главе государства о признании ЛНР и ДНР, однако без политической воли решение не состоялось бы.

«Мы много заявлений можем принимать, но если только не будет такого решения, все это будет в виде заявлений, сотрясанием воздуха. Поэтому очень важно, когда глава государства слушает людей, находится в постоянном диалоге с лидерами фракций», — отметил Володин.

«Давайте поблагодарим президента за мужество, за ответственную позицию. Мы должны понимать, что это непросто», — сказал спикер Госдумы.

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