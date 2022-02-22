Донецк, 22 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Власти Украины продолжают готовиться к наступлению на Донбасс, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Киев готовился и готовится, ещё, к сожалению, у меня нет данных, я в дороге, у меня нет данных, что Киев передумал наступать или передумал силовым способом разрешать конфликт», — сказал Пушилин в эфире Youtube-канала «Соловьев live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан ДНР 1995−2004 годов рождения.

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