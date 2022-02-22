Донецк, , 11:00 — REGNUM Указ о призыве на военную службу граждан Донецкой народной республики (ДНР) 1995−2004 годов рождения подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ 22 февраля обнародован на сайте главы республики.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995−2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом Донецкой Народной Республики», — говорится в опубликованном указе.

Помимо этого, в ДНР ведется создание специальных формирований из числа сотрудников МВД, прокуратуры и государственных служащих, предназначенные для выполнения боевых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовики Украины обстреляли три населенных пункта, расположенные на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).