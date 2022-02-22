Донецк, 22 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Признание Россией независимости Донецкой Народной Республики является историческим моментом. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

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От имени Народного совета республики он поблагодарил президента России Владимира Путина «за принятие столь важного решения для нашего государства».

«Это шаг, который открывает новую страницу в истории республики — историю мира и стабильности на донецкой земле! Также я от всего сердца поздравляю всех жителей Донбасса с признанием Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — заявил Бидёвка, слова которого приводит пресс-служба Народного совета.

Он также подчеркнул, что подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР — «это первый и ключевой документ в новой истории нашей страны».

«В ситуации, когда Украина не просто отказалась от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, но и пошла на серьёзную эскалацию конфликта, признание Донецкой Народной Республики и установление прямого сотрудничества с Российской Федерацией на самом высоком государственном уровне является не просто важным, а жизненно необходимым решением», — отметил Бидёвка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Также с главами этих республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.