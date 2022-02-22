Белград, , 10:50 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик полностью меняет мировой порядок. Такое мнение в эфире телеканала TV Pink высказал президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Predsednik.rs

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«Это разрушает всю мировую архитектуру безопасности и политическую архитектуру безопасности, — подчеркнул сербский лидер. — Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжёлая в предстоящие 10−20 лет».

Вучич добавил, что она «меняется мировой порядок». Он подчеркнул, что решение России отразится на Сербии в виде давления со стороны Запада. При этом глава республики отметил, что 85% граждан республики, которые будут на стороне России, «что бы ни произошло».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Р. Также были подписаны договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Добавим, что признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР в частности поддержали в Южной Осетии и Абхазии. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, чтоэто стало «ожидаемым, обоснованным и оправданным решением». Президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул, что Абхазия является союзником России и поддерживает решение Москвы. Он уверен, что это будет способствовать укреплению безопасности в регионе.

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