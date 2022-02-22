Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Правительство Петербурга выражает надежду на то, что в городе больше не будет масштабного роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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"Мы надеемся, что не будет уже существенных эпидподъемов. Сложно оценить. Понятно, что мутации появляются, но никто из ученых сегодня не скажет, будет ли новая мутация иметь какое-либо значение и вызывать рост числа заболевших», — заявил Дмитрий Лисовец.

Стоит отметить, что петербургские математики, работающие с прогнозированием развития коронавируса в России и Петербурге отмечают, что закономерность в характере волн вируса как раз-таки есть: каждая новая волна приносила больше заболеваний, чем предыдущая. К тому же, по мнению представителя Политехнического университета Алексея Боровкова, Петербург 14 февраля уже преодолел пик этой волны, а новая может прийти в город летом.

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Однако благоприятное развитие ситуации с коронавирусом в Петербурге может быть достигнуто за счёт вакцинации населения и доли тех, кто уже переболел. Ранее власти заявили о 100% коллективном иммунитете, который снизился уже до 85%.