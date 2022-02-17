Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге пик заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» был достигнут 14 февраля 2022 года. Об этом 17 февраля сообщил руководитель научного центра «Передовые цифровые технологии» и Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ (Политех) Алексей Боровков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Месяц назад представители Политеха прогнозировали пик заражений на 15 февраля, что оказалось достаточно близким к действительности. Если 14 февраля в Петербурге насчитывалось 270 854 ковид-пациента, то 16 февраля количество больных в городе снизилось уже до 247 893 человек.

«Мы выздоравливаем быстрее, чем заболеваем», — констатировал Алексей Боровков.

Эксперт отметил, что в Москве сейчас идёт пятая волна коронавируса, то в Петербурге фактически идёт еще четвертая. При этом математическая модель прогнозирования пока не может спрогнозировать возможность возникновения новых вспышек заболевания.

В Петербурге отмечается плавное затухание заболеваемости ковидом. Очередные вспышки могут быть вызваны новым подвидом штамма коронавируса, который может быть завезён в Россию из других стран. Тогда кривые статистики обозначат появление новой волны COVID-19.

Напомним, власти Петербурга заявили о 100%-м коллективном иммунитете местного населения, который достигнут сложением вакцинированных и переболевших, в сумме достигающем 80% от всего населения. Этот уровень считается достижением коллективного иммунитета. Также в Петербурге результаты тестов на антитела будут принимать наравне со справкой о вакцинации и перенесенном COVID-19.

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