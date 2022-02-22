Вашингтон, 22 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Ввод в Донбасс российских сил не станет чем-то новым, радикально меняющим ситуацию вокруг Украины. Для Запада это не повод вводить ранее подготовленные масштабные санкции против России, заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов.

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Американского чиновника спросили, намерен ли Вашингтон добиваться введения масштабных санкций против России после введения в Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) российских сил. Он подтвердил, что в Белом доме намерены внимательно следить за действиями России, оценивать их и отвечать на них соответствующим образом, однако ввод сил России в Донбасс сам по себе не стал бы «новым шагом».

«Силы России находились в Донбассе в течение последних восьми лет», — заявил представитель Белого дома на брифинге, посвященном ситуации вокруг России и Украины.

Россия, отметил он, утверждала, что её сил в Донбассе нет, однако в Вашингтоне полагали иначе. Теперь же Москва решила «более открытым образом» обеспечить военное присутствие в Донбассе.

США, подчеркнул он, будут внимательно смотреть на действия России в предстоящие часы и дни, ответ Вашингтона будет соразмерен.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР подписал указ о введении санкций против республик Донбасса.

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