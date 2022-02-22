Манагуа , 22 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик позволит избежать серьёзных последствий украинского конфликта, полагает президент Никарагуа Даниэль Ортега. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения.

Bolsadenoticias.com.ni Даниэль Ортега

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По его словам, Украиной пользуются, чтобы провоцировать Россию. Киев всячески пытается попасть в НАТО, но если это случится — произойдёт война с РФ. Поэтому Россия, защищаясь, поступила именно так.

«Решение, принятое сегодня президентом Путиным, открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий», — сказал Ортега.

Никарагуанский лидер добавил, что признание Россией ДНР и ЛНР обеспечивает безопасность их жителей. Население республик, уверен он, проголосует за вхождение своих регионов в состав РФ в случае проведения соответствующего референдума.

«Это русское население, и оно не подчинено диктату НАТО, ЕС и США», — подчеркнул Ортега.

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