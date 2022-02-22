Сухум, , 08:30 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания поприветствовал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Его заявление распространила пресс-служба абхазского лидера.

Аслан Бжания Presidentofabkhazia.org

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«Долгие годы народ Донбасса сталкивается с тяжелыми испытаниями. Официальные власти Украины последовательно избегали практической реализации ключевых пунктов Минских соглашений, саботировали переговорный процесс на различных площадках, максимально деструктивно подходили к нуждам жителей Донбасса», — говорится в заявлении Бжании.

Он отметил, что Киев искусственно затягивал дипломатическое урегулирование конфликта, что негативно сказалось на ситуации в Донбассе, и жителям региона пришлось искать убежища в России.

Бжания подчеркнул, что Абхазия является союзником России и поддерживает решение Москвы. Он уверен, что это будет способствовать укреплению безопасности в регионе.

Стоит отметить, премьер-министр и президент Грузии Ираклий Гарибашвили и Саломе Зурабишвили сравнили признание независимости ДНР и ЛНР с признанием Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

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