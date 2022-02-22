Вашингтон, 22 февраля, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Пакет антироссийских санкций, который подготовили США, не будет вводиться полностью, несмотря на признание Россией независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Вместе с тем он не стал раскрывать подробности указанного шага Вашингтона. Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР.

Объявленные рестрикции касаются запрета на экспорт и продажу товаров, а также запрета на финансовую деятельность в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Кроме того, документ предусматривает персональные санкции против физических лиц, которых заподозрят в ведении экономической деятельности в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс написала на своей странице в Twitter о том, что новые санкции Лондона против Москвы, касающиеся признания ДНР и ЛНР, будут объявлены 22 февраля.

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