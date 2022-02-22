Токио, 22 февраля, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Японское правительство начало согласование технологических и экономических санкций, которые в случае военного вторжения на Украину будут приняты в отношении России. Об этом со ссылкой на источник в правительстве 22 февраля сообщает газета «Иомиури».

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

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Предполагается, что ограничения будут касаться как военного, так и гражданского сектора и распространяться на экспорт в Россию передовых технологий. В обсуждаемом списке — полупроводники, робототехника, искусственный интеллект и другие перспективные направления.

При этом, отмечает источник, фактический объём экспорта японских полупроводников в Россию крайне мал, что ограничивает влияние таких санкций. Принятие решений по санкциям будет координироваться внутри группы стран G7.

Как сообщало ИА REGNUM, глава британского МИД Элизабет Трасс заявила, что новые санкции Великобритании против России, признавшей независимость ДНР и ЛНР, будут объявлены 22 февраля.

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