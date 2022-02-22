Лондон, , 03:30 — REGNUM Заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по ситуации вокруг Украины назначил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сказано в распространённом 21 февраля заявлении канцелярии правительства.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Премьер-министр Джонсон собирается провести заседание чрезвычайного комитетаCobra утром 22 февраля, в 06:30 по местному времени (09:30 мск). Темой заседания станет ситуация вокруг Украины и признание Россией независимости Луганской и Донецкой Народных Республик.

В ходе заседания будут скоординированы ответные действия Великобритании на решение России о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Ответ Соединённого Королевства будет включать согласование нового значительного пакета санкций, который будет представлен безотлагательно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер Великобритании Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР Россией мрачным сигналом.

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