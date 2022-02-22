Оттава, , 02:38 — REGNUM Власти Канады введут санкции против России за решение признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом говорится в заявлении канадского министра иностранных дел Мелани Жоли, которое опубликовано 21 февраля на сайте внешнеполитического ведомства страны.

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Отмечается, что реакция Оттавы будут согласована с ее партнерами и союзниками. Кроме того, в документе подчеркивается, что речь идет о новых экономических санкциях, не связанных с теми, которые были ранее подготовлены Канадой в качестве ответа на «любое военное вторжение» России на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен осудила решение РФ признать независимость ДНР и ЛНР. Она также предупредила, что такой шаг России не останется «без ответа».

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