Донецк, 21 февраля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Противотанковая ракета была применена украинскими силовиками при обстреле ими села Октябрь в Новоазовском районе, расположённом на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел со стороны ВСУ

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Уточняется, что ВСУ обстреляли село Октябрь в 13:35 (совпадает с мск) и также они выпустили по нему 21 гранату из гранатометов разных типов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков часть Петровского района Донецка, который находится в западной части города, осталась без электричества.