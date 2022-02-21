Донецк, , 15:47 — REGNUM В результате обстрела со стороны украинских боевиков часть Петровского района Донецка, который находится в западной части города, осталась без электричества. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«В 11:45 в результате боевых действий обесточено шесть трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка. Без энергоснабжения остались 814 бытовых абонентов, одна1 больница», — говорится в сообщении.

Также указывается, что работники сферы энергетики смогут начать работы по ремонту этих повреждений после того, как произойдет нормализация обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские военные не имеют отношения к разрушению пункта пограничной службы ФСБ в Ростовской области.