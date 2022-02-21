Москва, 21 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Западные страны поощряют агрессию Украины в отношении России. Об этом 21 февраля на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Фейсал Микдад.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«Та кампания, которую ведёт Запад в данный момент, кампания лжи и введение в заблуждение — это та же самая кампания, которую они вели против Сирийской Арабской Республики», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

«В то время когда Запад поощряет Украину в своей агрессии против РФ, снабжает Украину современным оружием и строит военные базы на её территории, таким образом нарушая все соглашения, которые подписаны на международной арене, они в то же самое время говорят, что Российская Федерация виновата во всём», — отметил Микдад.

Глава сирийского МИД указал на «важную и главную роль», которую играет президент РФ Владимир Владимирович Путин для укрепления безопасности и стабильности не только на Ближнем Востоке. Он также добавил, что Сирия поддерживает усилия российского лидера по укреплению безопасности и стабильности в ряде регионов мира, где Запад «поощряет кризисы и вызывает эскалации».

Читайте также: Антонов: Россию беспокоит накачка Украины оружием

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия обеспокоена «беспрецедентной накачкой» Украины вооружениями. По его словам, они могут попасть в руки радикалов и неонацистов.

Ранее по теме: Глава Минобороны Белоруссии: Европу толкают к войне