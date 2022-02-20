Минск, , 14:01 — REGNUM Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин считает, что в Европе очень сильно запахло порохом и страны континента настойчиво подталкивают к войне. Об этом Хренин заявил сегодня, 20 февраля, в ходе подведения предварительных итогов завершившихся российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022».

Виктор Хренин President.gov.by

Генерал Хренин напомнил, что на территории сопредельных с Белоруссией государств уже созданы многочисленные группировки войск и сил, в том числе третьих стран. Также известно о повышении уровня боеготовности межвидовых формирований экстренного реагирования военного блока НАТО с семи до пяти суток на тот случай, если на Украине начнется полномасштабная война.

«Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам», — констатировал Хренин.

Вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии существенно увеличилось число проводимых учений и операций, которые неприкрыто направлены против России и Белоруссии.

В головы западных обывателей целенаправленно внедряется мысль о том, что война с «восточными соседями» неизбежна. При этом Запад категорически отказывается воспринимать обозначенные российским руководством «красные линии» в архитектуре безопасности Европейского континента. Эти «красные линии» актуальны и для Белоруссии.

«В условиях четко очерченных «красных линий» интенсивно ищутся пути их обхода. Выдвигаются идеи новых форматов освоения в военном отношении территории Украины. Из всего вышесказанного логично следует один вывод: в Европе очень сильно запахло порохом. Ее целенаправленно подталкивают к войне», — сделал вывод генерал Хренин.