Донецк, 21 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика сейчас нуждается в поддержке со стороны России, заявил замруководителя Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 21 февраля в эфире телеграм-канала «Соловьев.live».

Andrew Butko Эдуард Басурин

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Он подчеркнул, что на текущий момент главное — это моральная поддержка.

«Финансовая помощь, военная помощь тоже необходима по разным направлениям», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил о критической ситуации в республике. Он отметил, что украинские силовики ведут массированные обстрелы, активизировались диверсанты. Из-за обстрелов гибнут люди, страдает социальная инфраструктура.

Читайте также: Пушилин объявил о критической обстановке в ДНР