Вашингтон, 21 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден попросил французского лидера Эммануэля Макрона организовать саммит с главой России Владимиром Путиным, сообщает 21 февраля агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

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В Елисейском дворце заявили, что ситуация вокруг Украины остается очень опасной.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявила, что встреча на высшем уровне между президентом США Джозефом Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным может состояться при определённых условиях уже в ближайшие дни.

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