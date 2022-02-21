Париж, , 13:59 — REGNUM Встреча на высшем уровне между президентом США Джозефом Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным может состояться при определённых условиях уже в ближайшие дни. Об этом в эфире телеканала LCI заявила госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Флаги США и России Borgenmagazine.com

Она подчеркнула, что дата и место проведения саммита глав государств пока не определены, но скорее всего встреча может состояться на «нейтральной территории».

«Обычно такие мероприятия происходят в нейтральном месте, но решение на этот счёт ещё не принято», — сказал Бон.

Читайте также: Путин и Байден ответили согласием на предложение Макрона провести саммит

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Елисейский дворец заявил, что лидер России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден приняли предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Повестку переговоров должны подготовить госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, которые поговорят дополнительно 24 февраля.

В Кремле заявили, что пока конкретных планов о проведении саммита пока нет, но есть договорённость о продолжении диалога по линии МИД России и МИД США. Также не исключены контакты министров иностранных дел России и Франции.

Ранее по теме: Кулеба: Украина приветствует инициативу проведения саммита Путина и Байдена

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: конкретных планов по саммиту Путина и Байдена пока нет