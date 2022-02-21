Киев, , 12:21 — REGNUM Инициативу о проведении переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом приветствует Украина. Об этом 21 февраля заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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По словам главы МИД Украины, которые приводит пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, в ночь на 21 февраля он говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который рассказал ему об инициативе проведения саммита Путина с Байденом.

«Мы приветствуем ее, мы верим, что любое усилие по поиску дипломатического решения стоит того, чтобы попытаться», — сказал он.

Также Кулеба указал, что Вашингтон и Киев намерены синхронизировать свои позиции перед возможным российско-американским саммитом для того, чтобы были учтены интересы украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о саммите с участием президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена по поводу ситуации на Украине пока не принималось.