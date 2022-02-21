Брюссель, 21 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Европейский союз готов в любой момент контактировать с Россией по ситуации на Украине, однако не будет ставить под вопрос нормы международного права. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила 21 февраля, прибыв на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

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Бербок обратилась к российскому правительству и призвала вернуться за стол переговоров, где страны ЕС находятся «каждую минуту, каждый час». Кризис, связанный с ситуацией на Украине, можно решить только так, подчеркнула она.

«Мы дали понять российской стороне, что готовы говорить об общей безопасности. Но основы мира в Европе, международное право и наши европейские договоры не являются предметом переговоров», — сказала Бербок.

Запад не говорит за спиной Украины, отметила она, поэтому на встречу в Брюсселе приглашён глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бербок назвала инсценировкой недавние заявления властей Донецкой и Народной Луганских Республик.

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