Берлин, , 17:54 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей Донецкой и Народной Луганских Республик. Об этом она заявила по итогам переговоров в Мюнхене.

Анналена Бербок

«В течение последних месяцев мы видим на границах России у Украины наращивание войск, которого не наблюдалось со времен холодной войны. Заявления сепаратистов в последние 24 часа идут в соответствии со сценарием, о котором многие предупреждали», — сказала она.

По ее словам, в Берлине не знают, «является ли нападение уже решенным делом, но угроза в отношении Украины очень реальна».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених считает, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник перешел всякие границы, потребовав от официального Берлина предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину.