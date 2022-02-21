Москва, 21 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции может завершиться до конца текущего года. Об этом заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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При этом в беседе с ТАСС она подчеркнул, что такой сценарий вероятен, если после волны «Омикрона» в мире не будет больших всплесков заражений. Пока же большое число заражений в совокупности со способностью вируса мутировать не позволяет точно прогнозировать, как будет развиваться ситуация.»Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году. Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев [заражений], но не значит, что вирус уйдёт», — пояснила специалист.

По словам Вуйнович, есть «осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда «Омикрон» обойдет весь земной шар».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в нынешнем году пандемия коронавируса может завершиться. При этом он отметил, что в России сложно предсказать завершение новой волны COVID-19 из-за специфических внутренних транспортных связей, идущих, как правило, через Москву.