Москва, , 08:05 — REGNUM В нынешнем году пандемия коронавируса может завершиться. Об этом 24 января заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как отметил иммунолог в беседе с РИА Новости, в случае со штаммом SARS-CoV-2 «Омикрон» необходимо заострять внимание не на максимальных числах выявленных носителей вируса, а дифференцировать заболевание на ранних сроках для того, чтобы пациенты с легким протеканием могли лечиться амбулаторно в домашних условиях и не перегружать систему здравоохранения излишней госпитализацией.

Также Жемчугов указал, что, по его мнению, в России сложно предсказать завершение новой волны COVID-19 из-за специфических внутренних транспортных связей, идущих, как правило, через Москву.

Кроме того, врач добавил, что штамм «Омикрон», по его мнению, должен произвести массивный «засев» планеты без множества летальных исходов и после этого вирус «найдет» нового хозяина, так как люди смогли сформировать коллективный иммунитет и потому сформируется новая природная очаговая инфекция, наподобие лихорадки Эбола.

«Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова заявила, что «Омикрон» несёт в своём геноме мутации, снижающие его узнаваемость иммунной системой как переболевших, так и вакцинированных людей.